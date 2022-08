Scurta poveste a vietii lui Mihaita sau cum depinde o viata de alegerile altora

La varsta de un an, Mihaita ar fi putut fi operat in Italia si ar fi scapat de talasemia majora care l-a facut sa ajunga de sute de ori pe patul de spital S-a nascut cu o boala rara si extrem de grava si cei care ar fi trebuit sa-l ajute i-au pus piedici. Mihaita a fost diagnosticat de medici ca suferind de talasemie majora, o boala care in Romania anului 2003 era considerata fara leac. Acum, Mihaita a implinit 20 de ani si a primit de la Asociatia Catharsis, cu ajutorul Asociatiei SCUT si al ... citeste toata stirea