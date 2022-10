Scurtmetraje din perioada anilor 1950-1990, la Brasov

Scurtmetraje din perioada anilor 1950-1990 vor fi prezentate la Brasov, in cadrul Muzeul Amintirilor din Comunism, in prezenta criticului de film si curatorului Calin Boto. In 18 octombrie, la ora 19, vor fi proiectate "A cui e vina" (r. Florica Holban, 1965, 12'), "Craiova vazuta din car" (r. Titus Mesaros, 1974, 10'), "Sedinta cu parintii" (r. Doru si Paula Segall, 1980, 10'), "Echipajul" (r. Doru Segall, 1985, 14').Filmele din selectia "Sahia Vintage" apartin studioului de cinema ... citeste toata stirea