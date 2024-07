Scutire de taxe pentru rezidentii straini. Anuntul lansat de Guvern

Guvernul portughez planuieste sa reintroduca, joi, facilitati fiscale pentru rezidentii straini, in ciuda criticilor ca aceasta masura a dus anterior la cresterea preturilor locuintelor.Ministrul de Finante, Joaquim Miranda Sarmento, a declarat pentru Financial Times ca schema este esentiala pentru atragerea muncitorilor calificati necesari dezvoltarii economice.Ce a transmis Guvernul portughezInitial introdusa in 2009, schema a oferit rezidentilor straini care petrec peste 183 de zile pe ... citește toată știrea