"Scuzele nu schimba realitatea!", este sloganul sub care se desfasoara, la nivel national, campania de prevenire a violentei in familie. La Brasov, politistii au participat la mai multe sesiuni de informare la sediul unor firme din judet, iar pana in prezent, beneficiare au fost peste 350 femei angajate.Au fost prezentate modalitati de combatere a agresiunii survenite in mediul familial, modalitatea de emitere a ordinului de protectie provizoriu si de obtinere a ordinului de protectie, ... citește toată știrea