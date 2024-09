Se anunta festivalul Kurtoskalacs

Orasul Sfantu Gheorghe va gazdui si in acest an Festivalul Kurtoskalacs, care se va desfasura impreuna cu Targul de Toamna, eveniment traditional al resedintei judetului vecinEvenimentele vor avea loc in perioada 4-6 octombrie 2024 in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe, unde, ... citește toată știrea