Se anunta un weekend perfect pentru iubitorii sporturilor de iarna, in Poiana Brasov

Datorita conditiilor meteo din ultimele zile, se anunta un weekend perfect pentru iubitorii sporturilor de iarna care sa schieze sau sa se dea cu placa pe partiile din partea superioara a masivului Postavarul.In ultimele zile a nins peste 10 cm in Poiana Brasov, iar temperaturile coborate, -5 grade azi noapte in Postavarul, au facut ca partiile sa fie, in aceasta dimineata, perfecte.Se schiaza in conditii foarte bune pe toate partiile din partea superioara a masivului, respectiv Ruia, ... citește toată știrea