Se asfalteaza mai multe strazi din Brasov

Primarul Allen Coliban a anuntat astazi semnarea cu SC Valdek Impex SRL a contractului subsecvent pentru reparatii strazi - lotul 1.In acest lot sunt cuprinse strazile din cartierele Scriitorilor, Florilor, Craiter, Triaj, Tractorul, Bartolomeu, Blumana, Stupini, precum si strazile cuprinse in zona Grivitei - Mircea Cel Batran - Aurel Vlaicu -13 Decembrie si cele cuprinse in zona 13 Decembrie - Victoriei - Harmanului - Garii. Valoarea acestui contract, valabil pana in data de 31 decembrie