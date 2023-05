Vestitele coridoare de mobilitate urbana de care vorbeste de peste 5 ani primarul Fagarasului cu ai sai specialisti au devenit o fata morgana precum este si Ocolitoarea municipiului. Sunt trei proiecte, unul cu termenul de implementare depasit, iar celelalte doua ar trebui sa fie finalizate in decembrie 2023. In teren nu se vede insa nimic, nicio lucrare inceputa macar. Despre aceste proiecte fagarasenii stiu doar ca au golit bugetul municipiului prin exproprierile facute de primar in 2019 cu ... citeste toata stirea