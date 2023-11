Consiliul Local Brasov a aprobat in sedinta de plen din 31 octombrie indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilitati in cartierul Stupini. Potrivit actului normativ aprobat de alesi, investitia este estimata la 25.579.566 lei inclusiv TVA, iar termenul de finalizare a investitiei este de 24 de luni. Centrul va fi construit in cartierul Stupini, pe str. Barsei nr. 2, pe un teren cu o suprafata de 1.889 de metri patrati, apartinand ... citeste toata stirea