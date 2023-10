Pentru al VIII-lea an consecutiv, fotografii amatori sau profesionisti din toata tara sunt asteptati sa se inscrie in concursul national de fotografie etnografica "Oameni si datini", organizat de Serviciul Cultura Traditionala, din cadrul Centrului Cultural "Reduta" Brasov.Inscrierile se fac pana in noiembrie 2023, concursul fiind structurat in trei sectiuni:- "Chipuri" - personaj surprins intr-un anumit context;- "Vesnicia satului in alb si negru" - moment etnografic;- "Randuiala de ... citeste toata stirea