Mai mult de 13.000 de joburi noi au fost scoase in piata in luna iunie de angajatorii din retail, industria alimentara, HoReCa si turism, domeniile care au cea mai mare nevoie de personal pe timp de vara, anunta eJobs.Numarul se raporteaza la un total de 30.000 de locuri de munca postate la nivel general de la inceputul lunii iunie si pana acum, pentru toate domeniile.Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, mediile salariale inregistrate in aceste domenii variaza intre 3. ... citeste toata stirea