Se cauta profesori care sa faca subiecte pentru examenele nationale 2023

Cadrele didactice se pot inscrie in completarea grupurilor de lucru care se vor ocupa de pregatirea examenelor nationale din anul scolar 2022-2023, informeaza Centrul National pentru Politici si Evaluare in Educatie.Profesorii vor avea statut de colaboratori externi "in vederea constituirii/completarii grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluarile, examenele si concursurile nationale din anul scolar 2022 - 2023", potrivit anuntului. Cadrele didactice selectate participa ... citeste toata stirea