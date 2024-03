Se cauta Profesorii Altfel din judetul Brasov. Se ofera recompensa in bani!

Consiliul Judetean al Elevilor Brasov, Interact Kronstadtsi Asociatia Brasovul Altfel au lansat editia 2024 a programului Profesori Altfel, sustinut de Bepco.Profesori Altfel, sustinut de Bepco este un proiect initiat in 2023 de Asociatia Brasovul Altfel, alaturi de Interact Kronstadt si Consiliul Judetean al Elevilor Brasov. Acest proiect se afla la a doua editie si are la baza dorinta de a arata recunostinta acelor profesori cu adevarat implicati in procesul de formare al elevilor.A fost ... citește toată știrea