Se cauta sefi pentru unele Posturi de Politie din zona Fagaras

Functia de sef la Postul de Politie Rurala Hoghiz ramane in continuare vacant. La concursul organizat de IJP Brasov candidatul care s-a inscris la concurs nu a obtinut media de trecere, 7.00. Politistul a fost notat cu 6,80, media probelor sustinute, si a fost declarat respins la concursul desfasurat in luna aprilie 2022.Nr.crt.COD DE IDENTIFICAREMedia obtinutaRezultat1.BV-3956396,80(sase si 80%)RESPINSNu doar Politia Rurala Hoghiz nu are un sef ci mai multe unitati din zona ... citeste toata stirea