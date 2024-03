Se cere vot pentru "privatizarea" parcarilor din centrul Brasovului. Concesiune pe 49 de ani pe parcarea supraetajata de la Spitalul Militar, plus parcarea subterana ce se va construi in 3 ani, la Prefectura

O firma privata ar putea construi si exploata parcarea subterana din zona Prefecturii Brasov. "La pachet", va primi si dreptul de exploatare a parcarii multietajate de la Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" din Brasov. Propunerile sunt incluse in Studiul de fundamentare in vedere desfasurarii procedurilor necesare incheierii unui contract de concesiune de lucrari pentru acest obiectiv, ce urmeaza a fi supus aprobarii Consiliului Local Brasov in sedinta de plen de vineri, 29 martie. ... citește toată știrea