Se circula in conditii de ceata si ghetus pe mai multe drumuri din judetul Brasov. Vizibilitate redusa pe mai multe sosele din tara

In aceasta dimineata, se circula in conditii de ceata si ghetus pe mai multe drumuri din judetul Brasov.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si ghetus in mai multe judete, printre care si Brasovul.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona depresionara a judetului Brasov se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de ... citește toată știrea