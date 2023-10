Mai multi cetateni americani au murit de la inceputul atacului surpriza lansat sambata de Hamas impotriva Israelului, a declarat duminica un purtator de cuvant al Consiliului National de Securitate, adaugand ca oficialii americani au ramas in contact cu omologii lor israelieni, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Vestea oficiala a americanilor ucisi in conflict a venit in momentul in care ... citeste toata stirea