Se construieste un spital modular la Sacele!

Autoritatile locale doresc construirea unui spital modular la Spitalul din Sacele, pentru consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Municipal, investitie care si-a dovedit necesitatea in contextul epidemiei de COVID19.Spitalul Municipal Sacele are la baza o infrastructura conceputa acum 71 ani, necesitatile actuale fiind dificil de gestionat. Spatiile nu permit integrarea optima a circuitelor intraspitalicesti. In prezent, spitalul municipal este desemnat ca spital COVID19. Dificultatile ... citeste toata stirea