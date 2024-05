"Se da ceva?"

Zone importante ale Brasovului in perioada comunista, urmele gloantelor de la Revolutie, listele persoanelor care au cazut victime ale regimului dictatorial sau "coada", un simbol al "Epocii de Aur" au fost descoperite zilele trecute de 20 de studenti din Amsterdam, membri ai uni club de sociologie din capitala Olandei, in cadrul unui proiect cu finantare europeana derulat de Universitatea Transilvania din Brasov.Olandezii au venit in tara noastra pentru a face observatie "la firul ierbii". ... citește toată știrea