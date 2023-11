Cu ocazia sarbatorilor de Craciun, in perioada 20 noiembrie - 22 decembrie 2023, Directia de Asistenta Sociala (DAS) deruleaza Campania "Dar din suflet pentru seniori", in cadrul careia municipalitatea ofera varstnicilor brasoveni tichete sociale in valoare de 200 de lei.Cine are dretptulDe acest sprijin financiar beneficiaza persoanele care indeplinesc, cumulativ, patru conditii:- au domiciliul stabil in municipiul Brasov;- au venituri de pana la 1.700 lei/luna;- au varsta de minim ... citeste toata stirea