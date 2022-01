Se deschid partiile din partea inferioara a Masivului Postavarul!

Avand in vedere temperaturile coborate din ultima perioada, perioada in care au fost inregistrate temperaturi si de - 17 grade pe varful Postavarul, in ultimele zile au functionat, in continuu, instalatiile de producere a zapezii artificiale, in special pe partiile din partea inferioara a masivului, astfel ca, la sfarsitul acestei saptamani, vor fi deschise partiile Sulinar, Drumul Rosu si breteaua de legatura care leaga Drumul Rosu cu partia Bradul, toate in partea inferioara a masivului. ... citeste toata stirea