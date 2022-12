Se deschide Hotelul de Gheata de la Balea Lac

Hotelul de Gheata de la Balea Lac, din Muntii Fagaras, se va deschide joi pentru vizitatori si turisti.Potrivit organizatorilor, incepand de joi, 22 decembrie, Hotelul de Gheata de la Balea Lac isi asteapta vizitatorii si oaspetii.Tema aleasa pentru "Hotel of Ice Balea Lac" din acest an este Europa, fiecare camera urmand a fi botezata dupa o mare capitala. De asemenea, decoratiunile interioare vor fi inspirate de diverse simboluri ale capitalelor europene.Pentru moment, acesta are zece ... citeste toata stirea