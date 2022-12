Se deschide patinoarul din Victoria. Program si tarife

Patinoarul din Victoria isi va deschide portile pentru copii si adulti, saptamana viitoare.Sarbatorile de iarna vin si in acest an cu patinoarul mult asteptat de catre localnicii orasului Victoria, de care se vor putea bucura de incepand de marti, anunta Camelia Bertea, primarul orasului Victoria.La marea deschiere care va avea loc la ora 17.30, va fi si un spectacol de muzica usoara si colinde."Dragi victorieni, in cateva zile deschidem patinoarul ! Mai avem de pus ultimul strat de ... citeste toata stirea