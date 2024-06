Se deschide strandul din Sfantu Gheorghe

Strandul din Sfantu Gheorghe se va deschide pentru public incepand cu data de 21 iunie, insa noul sezon aduce schimbari in ceea ce priveste preturile."Au crescut usor preturile pentru zilele lucratoare, iar in weekend avem preturi diferentiate, asa cum avem la SPA. Pregatim cateva surprize, printre care si un strand party in curand", ne-a spus Albert Szidonia, directorul de vanzari al Sepsi ReKreativ.Astfel, o intrare standard pentru un adult costa 58 de lei (fata de 56 de lei in urma cu un ... citește toată știrea