Se deschide Targul de Paste in Piata Sfatului

In Piata Sfatului se va deschide, astazi, Targul de Paste.Targul de Paste din Piata Sfatului, se deschide de sambata, 27 aprilie. Targul din centrul istoric al Brasovului ramane deschis pana in 12 mai.Targul de Paste va avea 40 de corturi in care cei interesati vor gasi de la produse handmade, bijuterii si pana la preparate traditionale.In plus, de Florii, la targ va fi prezent si un producator local care va aduce o colectie de flori."Va invitam sa descoperiti frumusetea si traditiile ... citește toată știrea