Se deseneaza pistele pentru biciclisti Avatgarden - Centru, Onix - Ceasu Rau: proiectantul ridica pretentiile

In vederea dezvoltarii unei retele de piste pentru biciclisti, Primaria Brasov continua demersurile tehnice pentru proiectarea unor noi trasee. Astfel, in prezent, edilii negociaza cu proiectantii bucuresteni de la Bomaco, care au schitat si traseul "caii verzi" a Brasovului, realizarea studiului de fezabilitate pentru doua trasee destinate ciclistilor.Traseul principal cuprins in acest contract este cel care ar urma sa faca legatura intre zona Bartolomeu - Avatgarden si Centru, pentru care ... citește toată știrea