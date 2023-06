Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului pentru inchirierea locurilor de parcare pentru biciclete in spatii special amenajate in oras, Primaria Brasov a inceput de miercuri, 14 iunie, procedura de inchiriere a locurilor de depozitare a bicicletelor.Astfel, brasovenii care locuiesc in zonele unde au fost amplasate primele trei astfel de parcari, adica Noua - str. Prunului 1 A, Astra - str. Soarelui 15 si Faget - 13 Decembrie 86 A, pot depune, online sau direct la Primarie, solicitarile ... citeste toata stirea