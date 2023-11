Hotelul de Gheata de la Balea Lac, inclus intr-un top mondial intocmit de The Standard al locurilor si experientelor de iarna unde se pot trai cele mai memorabile aventuri, va fi deschis in curand. Pregatirile pentru sezonul 2023-2024 au inceput deja, anul acesta fiind al 17-lea de cand se face. Administratorii au anuntat ca planul pentru noul hotel este gata, iar cand vremea o va permite, urmeaza extragerea blocurilor de gheata din lacul Balea, pentru construirea propriu-zisa. In ... citeste toata stirea