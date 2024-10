Se filmeaza pe Transfagarasan! Traficul, inchis temporar marti si miercuri

Inchideri temporare ale circulatiei pe Transfagarasan marti si miercuri, pentru filmarea unui spot publicitar.CNAIR anunta ca circulatia se va inchide temporar pe DN 7C - Transfagarasan, intre km. 105+000 - km. 122+000 in vederea realizarii unui spot publicitar in zilele de marti si miercuri, 8 si 9 octombrie."Inchideri temporare ale circulatiei pe Transfagarasan marti si miercuri (8 si 9 octombrie 2024)!DN 7C - Transfagarasan se va inchide temporar intre km. 105+000 - km. 122+000 in ... citește toată știrea