Sezonul reducerilor pe coasta bulgara a Marii Negre incepe in mod traditional din a doua jumatate a lunii august.Se asteapta ca noptile in marile hoteluri din sudul tarii sa se ieftineasca cu pana la 30%, a declarat Deljana Tsoneva, presedinta camerei regionale de turism din Burgas. Cel mai caracteristic pentru acest sezon estival, in cuvintele ei, sunt rezervarile de ultim moment, preferate de un numar mare de turisti, pentru marea mai ... citeste toata stirea