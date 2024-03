Se incheie aberatia bursei de merit pentru repetenti. De la anul, doar pentru cei de peste 9,50

Foto: Deca incearca sa impace si capra si varza: bursa de rezilienta pentru copiii cu media minim 7 intr-un an. "Rezilienta" costa cam 300 de lei pe luna, de copilBursa de merit va fi luata, in urmatorul an scolar, doar de catre copiii care o merita. Adica au medii de peste 9,50. Si se va incheia aberatia bursei de merit pentru primii 30% dintre elevii clasei, indiferent de medie. Mai mult, din urmatorul an scolar va exista si bursa de rezilienta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. ... citește toată știrea