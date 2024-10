Se incheie modulul 1 de invatare. Prima vacanta din acest an scolar pentru elevi si prescolari

Elevii intra in vacanta, timp de o saptamana, astazi, la finalul primului modul de invatare.Elevii si prescolarii intra in vacanta de toamna 2024, care incheie primul modul de invatare, si care dureaza 7 zile . Modulul al doilea are 7 saptamani, din 4 noiembrie pana la Craciun.Anul scolar 2024-2025 se structureaza, pe intervale de cursuri si intervale de vacanta, astfel:de luni, 9 septembrie 2024, pana vineri, 25 octombrie 2024;de luni, 4 noiembrie 2024, pana vineri, 20 decembrie 2024; ... citește toată știrea