Se inmultesc hotii de lemne: 22, in 22

Politistii din Prejmer sI Tarlungeni, doua ore "in consemn" la ZizinSambata, 22 octombrie, in intervalul orar 14.00 - 16.00, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara - Posturile de Politie Prejmer si Tarlungeni, au organizat si desfasurat o actiune pe linie de sivicultura pe raza localitatii Zizin.Cu ocazia activitatilor desfasurate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 170/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cadrele de politie au constatat ... citeste toata stirea