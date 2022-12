Se intampla si la case mai mari. Vicepresedinta a Parlamentului European, arestata la Bruxelles

Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili (44 de ani), unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata vineri seara la Bruxelles in cadrul unei anchete privind suspiciuni de coruptie in care este implicat Qatar-ul, a declarat o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP. Eva Kaili a fost "arestata pentru a fi audiata" de politie, a precizat sursa citata. Patru arestari si 16 perchezitii au fost efectuate vineri la Bruxelles in cadrul unei ample anchete anticoruptie a ... citeste toata stirea