Vremea in data de 17 august devine caniculara in multe zone din tara. Temperaturile de foc se intorc pe final de vara.Pe 17 august, majoritatea regiunilor vor fi marcate de temperaturi calduroase, atingand cote caniculare in sud si sud-est. Disconfortul termic va fi semnificativ, cu indicele temperatura-umezeala depasind pragul de 80 de unitati in Muntenia, ... citeste toata stirea