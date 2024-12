Se judeca cu toti

Calin Georgescu contesta, in instanta, documentele din Consiliul Suprem de Aparare al Tarii declasificate de Klaus Iohannis si care au dus la anularea primul tur al alegerilor prezidentiale. Candidatul la prezidentiale a dat in judecata Administratia Prezidentiala, SRI, SIE, MAI si STS, intr-o actiune inaintata la Curtea de Apel Bucuresti.Calin Georgescu a inaintat actiunea in contencios administrativ si fiscal alaturi de Asociatia pentru Apararea Libertatilor Publice (APALP) si are drept ... citește toată știrea