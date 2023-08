O echipa de cercetatori britanici a inceput sa dezvolte vaccinuri drept asigurare impotriva unei noi pandemii provocate de o "boala X" necunoscuta, potrivit news.ro. Cercetarile se desfasoara la laboratorul guvernamental de inalta securitate din Wiltshire, in cadrul complexului de laboratoare Porton Down, la care participa o echipa de peste 200 de oameni de stiinta. Acestia spun ca riscul unor viitoare pandemii "este in crestere" la nivel mondial.Echipa de oameni de stiinta britanici a ... citeste toata stirea