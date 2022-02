Se majoreaza costul standard per elev, prescolar si anteprescolar pentru 2022

Guvernul a aprobat, joi, majorarea costurilor standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru anul 2022, valoarea coeficientului 1 pentru cheltuielile salariale ajungand la 6.386 lei, iar cel pentru cheltuielile materiale la 485 lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. "Guvernul a stabilit majorarea costului standard per ante-prescolar, prescolar, respectiv elev, ce va fi luat in considerare in acest an pentru a asigura fondurile necesare platii majorate a salariilor ... citeste toata stirea