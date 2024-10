Se mareste solda, se mareste si pensia: Camera Deputatilor a adoptat noua lege a pensiilor militare

Scandalul politic intre PSD si PNL privind recalcularea pensiilor militare a luat sfarsit. Controversatul proiect a fost adoptat marti, 29 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor.Ca la magistratiVorbim despre o recalculare a pensiilor militare de stat care se raporteaza in prezent la soldele aflate in plata in anul 2017. Un proiect de lege care prevede ca pensiile militare de stat se vor majora, vor creste de fiecare data cand se va majora solda de grad sau solda de functie a militarilor ... citește toată știrea