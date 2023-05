Se modifica legea RCA. Dupa vanzarea unei masini, soferul va putea pastra clasa de bonus-malus trei ani.Mai multi parlamentari propun, printr-un proiect legislativ aflat in dezbatere la Senat, ca, in cazul vanzarii sau radierii unui vehicul, clasa de bonus-malus sa se pastreze timp de mai multi ani de la incheierea ultimei polite de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA), astfel incat sa poata fi folosita in cazul noii masini, potrivit Adevarul.Propunerea de modificare ... citeste toata stirea