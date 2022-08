Se poate cumpara vechimea in munca si in rate. Pentru o luna, 638 lei, pentru un an, 7656 lei, iar pentru 48 luni, 30 628 lei

Persoanele care vor sa-si completeze vechimea in munca, stagiului minim de cotizare este de sase ani, fata de actualul act normativ care se limita la cinci ani de zile. Putem sa cumparam aceasta vechime retroactiva in interval de la data cand am indeplinit conditiile pentru a munci, respectiv 18 ani, pana la varsta standard de pensionare, respectiv 65 de ani. ,,Acolo unde au existat goluri in activitatea in munca, poate fi cumparata aceasta vechime retroactiva, achitand contributia de asigurari ... citeste toata stirea