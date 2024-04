Se pot depune cereri la APIA pentru "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor"

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca in perioada 17 aprilie - 26 iunie 2024 inclusiv, se depun Cereride plata pentru anul 2024, aferente sesiunii 3/2020, anul 5 de angajament si sesiunii 4/2021 anul 4 de angajament pentru schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor". Pentru acordarea sprijinului in cadrul acestei scheme de ajutor de stat solicitantul depune o cerere de plata online, in ... citește toată știrea