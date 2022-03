Se pot depune Cererile Unice de Plata la APIA, in perioada 1 martie-16 mai 2022

Fermierii sunt invitati sa depuna, in perioada 01 martie - 16 mai 2022, Cererea Unica de Plata. Cererea se poate depune prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, fara a se prezenta la Centrele judetene/locale APIA. Se va completa o singura Cerere Unica de Plata, chiar daca se utilizeaza suprafete de teren in diferite localitati sau judete.Fermierii trebuie sa verifice, impreuna cu primaria pe raza careia detin terenul, situatia inscrierii in Registrul agricol a terenului si ... citeste toata stirea