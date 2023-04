Directia Fiscala Brasov a supus dezbaterii publice in februarie proiectul de hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2024. Proiectul ar urma sa fie dezbatut azi, 26 aprilie, si in sedinta Consiliului Local si sa fie aprobat in forma propusa, daca nu vor exista alte propuneri.Astfel, alesii locali vor trebui sa isi dea girul pentru o majorare de 13,8% a taxelor si impozitelor, respectiv actualizarea acestora cu indicele de inflatie din anul 2022. Potrivit Directiei Fiscale, ... citeste toata stirea