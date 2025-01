Se pregateste o "debarcare" la RIAL

RIAL Brasov va avea un nou Consiliu de Administratie (CA), stabilit in urma unei proceduri de selectie. Concursul urmeaza sa fie organizat de o firma de specialitate, iar pentru stabilirea consultantului, Primaria Brasov a lansat o procedura de achizitie pe platforma electronica de achizitii publice. Astfel, in 20 ianuarie, Primaria Brasov a primit o oferta de la o firma din Galati - Ewora Resurse Umane SRL - iar raspunsul urmeaza sa il dea in 22 ianuarie. Pentru a recruta cei trei membri ai ... citește toată știrea