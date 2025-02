Se pregateste terenul pentru Autostrada Comarnic-Brasov

Autoritatile prahovene se pregatesc pentru construirea Autostrazii A3 tronsonul Comarnic-Brasov. Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Virgiliu Nanu, a organizat o sedinta de lucru in care s-a analizat in detaliu atat centura Busteniului, cat si accesul rutier complementar de descarcare a viitoarei autostrazi in centura.Discutiile s-au concentrat pe avansarea documentatiei necesare pentru initierea Hotararii de Guvern privind ... citește toată știrea