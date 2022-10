Restrictiile de circulatie pe DN1 in zona localitatii Sinaia au fost prelungite, anunta CNAIR.Durata lucrarilor de reparatii la podul de pe DN 1 (km 117+388) se prelungeste pana in 20 octombrie. Astfel, vor fi prelungite si restrictiile de circulatie in zona, informeaza joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Constructorul, Freyrom SA, a solicitat IGPR si CNAIR ... citeste toata stirea