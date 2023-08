Primaria Brasov a testat in 2018 piata pentru a construi un nou complex sportiv in Parcul Tractorul. In 2020, Consiliul Local a si aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o astfel investitie, in conformitate cu datele rezultate dintr-un studiu de fezabilitate, iar amenajarile erau estimate la suma de 57.954.569 lei cu tot cu TVA . Conform proiectului de hotarare de la acea vreme, minicomplexul urma sa includa patinoar cu anexele aferente si un bazin de inot cu zona SPA si recuperare fizica. ... citeste toata stirea