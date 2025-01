Se reia selectia pentru sefii Aeroportului Brasov. Procedura a fost lansata acum in dezbatere publica

Dupa mai bine de jumatate de an de interimat, Regia Autonoma Aeroportul International Brasov - Ghimbav va avea un Consiliu de Administratie (CA) stabilit in urma unei noi proceduri de selectie. Totusi, pana la stabilirea noii echipe de conducere va mai dura, avand in vedere ca procedura de selectie este abia in etapa dezbaterii publice a planului de selectie. Anuntul privind lansarea in dezbatere publica a proiectului versiunii initiale a Planului de selectie a fost postat pe site-ul regiei in ... citește toată știrea