Se restituie banii platiti pentru amenzile PLF din pandemie. ,,Cererea pentru restituirea banilor se depune la organul fiscal local din localitatea de domiciliu" explica senatorul Marius Toanchina

Daca ai fost amendat in pandemie pentru ca nu ai completat formularul digital de intrare in tara (PLF), iti poti recupera banii. Senatorul de Esara Fagarasului, av. Marius Toanchina, explica modul in care iti poti recupera banii platiti ilegal.,,S-a stabilit procedura de restituire a banilor pentru romanii amendati in pandemie pentru necompletarea formularului digital de intrare in tara (PLF). Normele de aplicare a Legii nr. 257/2022, pe care am initiat-o alaturi de colegii parlamentari din ... citeste toata stirea